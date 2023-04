Allarme alla colonia felina "C’è stato un avvelenamento"

I gatti di una colona felina non si possono toccare, per legge, sono gestiti da una persona che ne ha la responsabilità e non creano problemi a nessuno. Fin qui la normativa, poi c’è la vita vera che parla di insofferenza nei confronti dei felini e, a volte, di veri e proprio reati. Lo racconta Simona che da ‘gattara’ ha la responsabilità della colonia felina di Villa Vitali: "Qualche giorno fa ho trovato uno dei mici morto davanti alla ciotola, due femmine hanno dato segni di malessere. Sono animali curati, sterilizzati, sfamati e gestiti con amore e con risorse nostre ma anche pubbliche, proprio per garantire la salubrità dei luoghi e circoscrivere la situazione. E’ evidente dunque che qualcuno li ha avvelenati e non ci diamo una spiegazione per tanta cattiveria che costituisce, peraltro, un reato".

Nel cartello che dispone il riconoscimento della colonia felina si parla di multe da 3 mila e 15 mila euro e reclusione da tre mesi a un anno per chi li maltratta e fino a 18 mesi per chi li uccide. Gli animalisti del territorio hanno chiesto un incontro al sindaco per chiedere che ci sia attenzione e tutela, il fatto è stato denunciato ai carabinieri, la sofferenza di chi quegli animali accudiva invece nessuno potrà mai ripagarla.