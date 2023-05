Allarme del Gal Fermano "La Regione taglia i fondi"

Il voto unanime del Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano, premia a pieno titolo il lavoro svolto negli ultimi anni da Michela Borri, rinnovandole la fiducia come presidente per il triennio 2023-2026. Assessore al bilancio del Comune di Monte Giberto, Borri è stata riconfermata per il quarto mandato a presiedere il Gal Fermano. Tra i temi urgenti si annovera il significativo taglio delle risorse da parte della Regione Marche che per il 2023-2027 riduce drasticamente i contributi pubblici Feasr da assegnare ai Gal (circa il 6% in meno del budget complessivo). "Nonostante nella precedente programmazione abbiamo ricevuto due premialità che hanno aumentato di molto la dotazione finanziaria assegnata inizialmente come espressione della qualità e quantità del lavoro svolto e risultati raggiunti – commenta Borri – i criteri adottati nella nuova programmazione dalla Regione Marche per la suddivisione del budget ci penalizzeranno. Ecco che i timori manifestati dai sindaci e dalle imprese del nostro territorio, sono gli stessi che condividiamo all’interno del Cda e come struttura operativa. Pertanto chiederemo al più presto un incontro con i responsabili regionali per ribadire le nostre istanze, augurandoci che si possa trovare una soluzione ottimale".

Paola Pieragostini