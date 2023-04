Fermo, allarme droga a Lido Tre Archi: salvato dall’overdose di eroina

Fermo, 24 aprile 2023 – Quando un passante l’ha visto riverso a terra privo di sensi, ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che gli hanno miracolosamente salvato la vita, visto che aveva avuto un arresto cardiaco provocato da un’overdose da eroina.

Il drammatico episodio si è consumato l’altra notte a Lido Tre Archi, precisamente in via Pio La Torre, dove un 34 enne di Monte San Giusto si era appartato dopo aver acquistato una dose di stupefacente da uno dei tanti pusher che gravitano nel popoloso quartiere fermano. Il giovane, che è stato trovato con la siringa ancora addosso, appena iniettata la droga ha accusato il grave malore e si è accasciato a terra incosciente. Fortunatamente per lui, un uomo che era uscito insieme al suo cane, ha notato il 34enne ed ha subito chiesto aiuto. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi attimi e, dopo le prime manovre di rianimazione, hanno trasportato il giovane al pronto soccorso del "Murri" dove i medici hanno confermato l’overdose e hanno applicato tutte le procedure previste in questi casi.

Il 34enne sta meglio ma, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorritori, probabilmente sarebbe deceduto e ora si starebbe parlando dell’ennesima tragedia legata all’eroina killer.

Sul posto anche la polizia, che ha subito avviato le indagini per cercare di dare un nome e un volto allo spacciatore che ha ceduto la dose al giovane finito in overdose. Ancora una volta Lido Tre Archi si conferma la più importante piazza di spaccio del territorio. Un pericoloso crocevia gestito dalle bande etniche dei nordafricani per quanto riguarda l’eroina e da quelle albanesi per quanto riguarda la cocaina. E pensare che su disposizione del questore di Fermo, erano stati i controlli straordinari del territorio a Lido Tre Archi, volti a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti. Ma i residenti chiedono di più: bene i controlli a tappeto, ma anche un piano ben congegnato e duraturo per "ripulire" definitivamente Lido Tre Archi e renderlo un quartiere vivibile.