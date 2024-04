Allarme furti, stavolta a Monte San Pietrangeli

Tornano in azione i topi d’appartamento, nel tardo pomeriggio di lunedì i ladri sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di una famiglia a Monte San Pietrangeli.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il furto è avvenuto fra le 18 e le 20 di lunedì ai danni di un’abitazione sita nel centro abitato di Monte San Pietrangeli, i proprietari di casa in quel momento erano fuori per lavoro e solo al ritorno, quando si sono trovati di fronte una scena di devastazione, si sono resi conto dell’accaduto e hanno denunciato il furto ai carabinieri della Stazione locale. Sembra che i malfattori si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra posta sul lato meno esposto dell’edificio per sfuggire agli sguardi dei residenti, poi una volta all’interno, hanno rovistato nei locali gettando a terra il contenuto di cassetti e armadi per agevolare le loro ricerche a caccia di denaro contante o gioielli.

Alla fine sembra che i ladri siano riusciti a racimolare alcuni oggetti in oro, per lo più effetti personali oggetti di doni e ricorrenze speciali. Oltre ai danni materiali per la finestra da aggiustare, il danno economico e soprattutto sentimentale per i monili legati e momenti particolari nella vita di una persona che sono stati sottratti. Il furto ha acceso un certo tam tam fra i residenti di Monte San Pietrangeli, che sono tornati a richiamare l’attenzione a buone pratiche si sicurezza come il controllo del vicinato, segnalando la presenza di persone sconosciute o sospette a girare per il paese.

A.C.