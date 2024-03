Falso allarme lupi: "Non attaccano l’uomo, sono fondamentali per l’ecosistema"

Fermo, 2 marzo 2024 – Dimenticatevi il lupo di Cappuccetto Rosso, dimenticate il mostro cattivo che mangia persone e bambini. Semmai, è proprio lui, il lupo, a dover temere l’uomo. Lo dice con chiarezza, e dall’alto della sua competenza ed esperienza Nazzareno Polini, naturalista, guida ambientale escursionistica, educatore ambientale e responsabile del centro per il recupero degli animali selvatici per i territori di Fermo, Ascoli e Macerata.

Nazzareno Polini, responsabile del centro per il recupero degli animali selvatici per i territori di Fermo, Ascoli e Macerata

In merito ai recenti allarmi, nel territorio fermano, per l’avvistamento di esemplari di lupo o per carcasse di animali ritrovate, Polini spiega: "Il lupo è una problematica comunicativa, non reale. I comuni cittadini non hanno e non possono avere interazione coi lupi, non possiamo immaginare di essere dentro la sindrome di Cappuccetto Rosso. Il lupo teme le persone, in più di cento anni non ha mai mangiato un uomo, in Italia ci sono in tutto 3300 lupi. Semmai, negli ultimi cinque anni, solo nelle Marche, ne sono stati ritrovati oltre 200 morti ammazzati, avvelenati, intrappolati, sparati da bracconieri che non conoscono le regole e non sanno che il lupo non è tracciabile". Polini ricorda per evitare di avere problemi dall’incontro col lupo basta alzare le mani, fare rumore, urlare e lo si vedrà scappare a gambe levate.

"Quello che sta succedendo è che spesso nelle nostre campagne trovano cibo, carcasse mal smaltite, resti di animali che si tende a buttare nei letamai, quando si abituano a trovare cibo vicino alle case, poi finiscono per prenderselo da soli, tra galline e pecore. Chi ha cani ben addestrati e adeguati e protezioni a sufficienza non teme niente e non subisce attacchi, se ci affidiamo al caso è un altro discorso".

L’altro problema riguarda gli animali da compagnia, se vengono lasciati di notte, in giro per la campagna, cani e gatti possono diventare una preda: "Il rischio è soprattutto per i cani che, anche qui illegalmente, vengono tenuti fuori dalle case alla catena e non hanno modo di scappare o di reagire. Serve solo buon senso, la capacità di capire che non siamo i padri del sistema natura, che il lupo è importante per un ecosistema che deve controllare il numero di cinghiali, nutrie e caprioli, che tanti danni fanno e che sono le sue prede".

Il Cras di Fermo, gestito dall’associazione di Polini, Smilax Nova, registra il recupero nel 2023 di 27 esemplari di lupo, in tutte le Marche, 21 dei quali morti. Il centro si occupa di curarli e poi di rimetterli in natura con un radiocollare per tenerli sotto controllo: "Il lupo che si trova nei nostri territori è il caratteristico esemplare del territorio italiano, non troppo grande, presente solo da noi e dunque da preservare. Noi siamo reperibili 24 ore su 24, al numero 380 7989879, per intervenire su animali feriti o carcasse ritrovate, l’importante è capire che dobbiamo godere della natura, così com’è, imparando a gestirla e rispettarla".