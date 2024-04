Allarme sicurezza, 13 nuove telecamere

Sicurezza: è uno dei temi che tengono banco in questi giorni che vedono da una parte, le posizioni esasperate di cittadini e commercianti e dall’altra un’amministrazione che sta cercando di correre ai ripari istituendo una consulta sulla sicurezza e legalità accolta senza grandi aspettative sulla sua utilità e ponendo le basi per una implementazione della videosorveglianza nei punti critici della città che ancora ne sono sprovvisti. Andando per ordine, i cittadini continuano a chiedere maggiori tutele, segnalando il perdurare di situazioni ed episodi di microcriminalità (ne sono l’ulteriore conferma, gli ultimi furti avvenuti l’altra notte, lasciando tanti danni e un forte senso di insicurezza, a fronte di bottini a dir poco risibili), di spaccio oltre a un andirivieni incontrollato di soggetti, per lo più di nazionalità straniera, poco raccomandabili oltre che ingestibili che non si fanno alcuno scrupolo nel creare ripetutamente scompiglio nei locali e nei luoghi pubblici. Situazioni non nuove, le cui denunce e segnalazioni corrono sui social, riferendo di reiterati episodi di spaccio che si verificano anche in pieno giorno, con i protagonisti di questi traffici e i loro ‘clienti’ che agiscono con sfrontatezza, sotto gli occhi di passanti e residenti. In tutta questa situazione, sul banco degli imputati salgono gli amministratori che, mentre stanno pensando alla istituzione di una compagnia (o una tenenza) dei carabinieri, puntano a implementare la videosorveglianza con 13 nuove telecamere nel centro città e principali snodi viari di accesso, nel Borgo Marinaro, nelle zone del centro sud e sul lungomare nord.

"In queste località - evidenziano gli amministratori – risultano criticità in ordine a reati predatori con intrusioni in abitazioni private; occupazione abusiva di immobili in particolare di stranieri senza fissa dimora e clandestini; un utilizzo non corretto e occupazione abusiva di spazi pubblici, parchi e aree verdi con comportamenti che limitano la vivibilità e provocano lo scadimento del decoro urbano; presenza di locali notturni in centro città che sono ritrovo per un’utenza giovane e danno luogo ad episodi di criticità per sicurezza urbana e decoro; i casi di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico; lo spaccio e il consumo di stupefacenti con attori spesso minorenni". Un’operazione del costo di poco meno di 60mila euro di cui 25mila a carico del Comune e il resto con finanziamento.

m.c.