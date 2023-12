Allarme sicurezza, stop ai monopattini

Mercoledì sera, l’ennesimo episodio: una giovane (pare la stessa di qualche giorno fa) dopo aver consumato in un locale del centro con il ragazzo (entrambi noti alle forze dell’ordine), al momento di pagare, ha dato in escandescenze, riproponendo scene purtroppo già viste con insulti, lanci di bicchieri, sedie. Sul posto, la polizia e un’ambulanza per soccorrere una congiunta dei titolari che ha accusato un malore. Episodi intollerabili, soprattutto sotto Natale, quando il clima festoso dovrebbe portare a frequentare locali e negozi in piena tranquillità e serenità. Il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina, hanno chiamato una delegazione di commercianti del centro per analizzare gli avvenimenti e valutare provvedimenti da adottare. Tra questi, è stata pubblicata ieri l’ordinanza per vietare l’uso di monopattini elettrici in Piazza Garibaldi e in alcune vie del centro: "Come appurato dalle forze dell’ordine, soggetti dediti ad attività illecite – spiegano Ciarpella e Farina – utilizzano questo mezzo per spostarsi. Gli inottemperanti saranno sanzionati per illecito amministrativo e il mezzo sequestrato". Fanno eccezione i residenti e chi usa il monopattino per lavoro o per frequentare corsi nelle vie interessate. "Stiamo valutando l’istituzione del divieto di transito in orario notturno, fatta eccezione per i residenti, in alcune vie attigue al centro in cui si sono verificati disordini e condotte moleste" proseguono. Con i commercianti è stata discussa anche la possibile collaborazione pubblico-privata per ricorrere alla vigilanza privata nelle zone che presentano criticità. "Ipotesi che siamo disponibili a supportare ed affiancare – aggiungono - fermo restando il ruolo centrale delle forze dell’ordine".

Una proposta dalle molteplici implicazioni che dovrà essere ben approfondita, anche nelle modalità di attuazione, con gli esercenti. "Ribadisco – dice Ciarpella – che non stiamo sottovalutando la problematica. Sta proseguendo un confronto continuo e concreto con le istituzioni deputate alla sicurezza. Non esiste una soluzione unica, ma una serie di misure da attuare per migliorare la situazione". Ciarpella e Farina ricordano l’implementazione della videosorveglianza; il controllo di vicinato (manca solo il nulla osta del Ministero dell’Interno); l’intensificazione dei controlli sugli affitti di immobili. E stasera si va verso l’attivazione della Consulta per la sicurezza.

Marisa Colibazzi