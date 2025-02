Allarme sicurezza, vertice dal Prefetto

Un piano di sicurezza per gli esercizi commerciali, alla luce dei recenti episodi avvenuti in città: se ne è parlato in un incontro in Prefettura, tra il Prefetto, Edoardo D’Alascio, i vertici territoriali delle forze dell’ordine, il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori Enzo Farina (sicurezza), Maria Laura Bracalente (commercio), rappresentanti delle associazioni di categoria attive in città e delle associazioni di commercianti ‘Vivi il Centro’ e ‘Gli Amici di Cesare’. Un incontro utile per avviare un confronto sull’andamento dei reati predatori a danno degli esercizi commerciali elpidiensi, per garantire una sempre maggiore sicurezza ad attività e imprese. Su questo fronte, il Prefetto ha dato atto al sindaco di aver avviato un programma di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, cui è stato aggiunto da qualche settimana, in via sperimentale, un servizio di vigilanza privata (soprattutto in centro, a tutela degli edifici pubblici nelle ore notturne). Un servizio deciso (e pagato) dall’amministrazione che, tuttavia, non ha intenzione di fermarsi qui, tant’è che il sindaco ha dato la disponibilità a prevedere delle somme in bilancio per supportare progetti di associazioni di categoria e associazioni di commercianti che decidano di implementare la loro sicurezza ricorrendo alla vigilanza privata: "Stanzieremo delle risorse per supportarle con un contributo, dietro la pubblicazione di un avviso e una specifica richiesta. Vedremo come sarà meglio procedere". Dal punto di vista del pubblico, oltre alla videosorveglianza, alla vigilanza privata di edifici comunali, al Controllo di vicinato (è in fase di definizione l’estensione anche al centro città), il Prefetto ha anche sottolineato il prezioso contributo delle forze di polizia con interventi che rientrano in un’ampia strategia condivisa di prevenzione e contrasto alla criminalità, che prevede il ricorso a strumenti di sicurezza partecipata, in collaborazione con gli enti locali.

A tutto questo potrebbe aggiungersi la sigla di un accordo (calato sulle esigenze del fermano) legato al rinnovato protocollo tra Ministero dell’Interno, Confcommercio e Confesercenti per rispondere alle esigenze di sicurezza del settore, con un piano articolato che amplia le attività di vigilanza e gli strumenti di tutela per gli esercizi commerciali, collegando i sistemi di video-allarme antirapina con le sale operative delle forze di polizia. Marisa Colibazzi