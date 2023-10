Allarme tumore al seno. In città corsa alla visita: "Qualcuno si sottrae per paura della malattia"

Un investimento sul futuro, un modo per evitare che ci si ammali e risparmiare in termini di sofferenza e di cure. È il senso del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una delle principali cause di morte per le donne, una malattia da cui si può guarire se si arriva in tempo.

Sabato scorso l’appuntamento con la Lilt era alla farmacia comunale, circa 50 le donne che sono passate a fare una visita senologica gratuita, con gli oncologi Luigi Acito e Sabina Vacirca, il vicepresidente dell’associazione, Federico Costantini, fa il punto del mese che si sta chiudendo: "E’ stato un mese intenso di incontri e di sensibilizzazione, di informazione e di condivisione. Abbiamo avuto telefonate e richieste per le visite a Fermo fino a sabato mattina, abbiamo capito che molte donne sono in difficoltà e fanno a meno di prenotare visite a pagamento, per gli screening gratuiti a volte c’è da aspettare troppo, qualcuno ha paura di controllarsi nel timore di trovare la malattia. Quello che fa la Lilt è sempre molto apprezzato e noi siamo grati alla farmacia comunale e ai nostri oncologi volontari".

Tra le donne passate per le visite anche l’assessore Maria Antonietta Di Felice, la psicologa Cristina Marinelli che sottolinea: "Non si deve aver paura delle visite di controllo, bisogna prendersi cura di sé e diffondere questa consapevolezza. Arrivare in tempo è fondamentale per salvarsi, sono qui per dare un segnale di partecipazione e per condividere con chiunque l’importanza di gesti semplici ma importanti".

Oltre alle visite, ci sono stati momenti informativi, l’ultimo dei quali si è tenuto nella sala consiliare della Provincia di Fermo, luogo scelto a testimonianza del respiro provinciale che quest’anno si è voluto dare a tutto il programma di ottobre. Protagonista di nuovo l’oncologo Acito che ha parlato di tutte le terapie adiuvanti il post-intervento di tumore al seno e delle buone pratiche atte a prevenire la comparsa di recidive.

Presenti anche Edy Virgili, specialista in scienze dell’alimentare, Barbara Esperide, psicologa dell’oncologia di Fermo, Rachele Zeppilli, fisioterapista, a raccontare tutta l’importanza della cura intorno alla donna colpita da carcinoma mammaria, dalla corretta alimentazione alla dieta, fino al sostegno psicologico necessario già dentro le mura dell’ospedale ed una volta concluso il percorso delle terapia, fino alla riabilitazione fisioterapica per il recupero delle funzionalità fisiche e motorie.

"Stiamo preparando il mese azzurro dedicato alla prevenzione al maschile e l’incremento di medici nella ‘squadra’ della Lilt, grazie a tutti i volontari e le volontarie che hanno offerto il loro tempo per portare avanti il messaggio della Lilt che dice: prevenire è vivere".

Angelica Malvatani