All’Artistico c’è l’indirizzo ’multimediale’

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24 sono ufficialmente aperte e per inoltrare le domande ci sarà tempo fino alle 20 del 30 gennaio. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Rimangono cartacee le domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Poche le novità per la Provincia nessun cambiamento per le scuole dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Qualche modifica c’è per gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado, il liceo artistico Licini Preziotti di Fermo propone la nuova articolazione ‘audiovisivo multimedia’ e perde la possibilità di istituire il liceo musicale coreutico.