All’avanguardia anche lo sport. Sarà senza barriere

Lo sport non può avere barriere architettoniche. È l’impegno della Giunta comunale che ha approvato con delibera, nei giorni scorsi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un ascensore nella palestra della pista di atletica di via Leti, per consentire l’accesso ad utenti con disabilità al piano sopraelevato. Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che si tratta di un progetto doveroso, vista la grande frequenza della pista di atletica e della relativa palestra, grazie alla storica e sempre consolidata attività sportiva portata avanti dalla Società Saf. "Un’opera ed un intervento inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche che rientrano a pieno titolo nel novero delle azioni portate avanti nell’abbattimento delle barriere architettoniche, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, progetti per i quali l’Ufficio Tecnico Comunale ha sempre lavorato con grande attenzione e impegno". Una palestra che, come ricorda l’assessore allo sport Scarfini, è già stata ampliata, proprio per andare incontro alle esigenze di un ampio bacino di utenza, e sono stati portati avanti importanti lavori, con cui è stato terminato il rifacimento totale del manto della pista di atletica, con l’intero circuito che venne rimesso a nuovo. E ancora, tutti gli impianti sportivi della zona di via Leti, sono stati anche oggetto in questi anni di interventi di efficienza energetica, per favorire la riduzione dei consumi negli edifici pubblici adibiti allo sport, contribuendo ad uno sviluppo energetico equilibrato e sostenibile, in termini di risparmio e di efficienza energetica.