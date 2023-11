"All’azienda sanitaria servono capacità decisionali e risorse"

All’azienda sanitaria del territorio occorre stabilità e forte capacità decisione. Lo sottolinea la Cisl Fp che, pur sottolineando la velocità con cui è stato nominato il prossimo direttore generale, Roberto Grinta, parla di un momento in cui non ci si può permettere altri cambiamenti forzati: "La stabilità direzionale è dirimente per l’azienda sanitaria fermana che dovrà affrontare sfide decisive e lo dovrà fare con una direzione forte, competente e qualificata. Il lavoro non mancherà. Dal nuovo piano assunzioni, che dovrà tenere conto anche dei nuovi ospedali da attivare, primo quello di Amandola e a seguire quello di San Claudio a Fermo, in una situazione di forte carenza di professionisti ed operatori, proseguendo con il piano strategico aziendale e l’assegnazione del nuovo budget", spiega il segretario Giuseppe Donati che ribadisce anche come per realizzare i progetti e portare a casa i risultati servano risorse economiche e finanziarie: "Vanno chiesti i criteri con i quali i nuovi budget andranno assegnati. Ce ne sono alcuni che se applicati, sottrarranno a Fermo milioni di euro di risorse. Va rispettata la dignità dei cittadini e dei professionisti di Fermo ed uscire dalla logica del passato per cui all’Azienda Fermana veniva riservato ‘quello che restava’". Secondo il sindacato oggi è necessario anche evitare strappi con i dipendenti, per questo andranno sollecitamente garantiti innanzitutto gli impegni assunti all’interno del contratto integrativo aziendale in primis le nuove progressioni economiche e l’aumento delle indennità come concordato ma anche il rispetto della tempistica per la stabilizzazione dei precari Covid entro fine anno: "La Cisl Fp giudica positive le nuove assunzioni anche se a tempo determinato, di sedici assistenti amministrativi ma va mantenuto a tutti i costi l’organico aggiuntivo di infermieri ed Oss".