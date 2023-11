"Alle porte del 2024 si abbattono alberi in salute"

"Salviamo le tamerici di Porto san Giorgio" è l’appello del coordinamento delle associazioni ambientaliste del Fermano, con riferimento al fatto che a breve verranno abbattute e in minima parte trapiantate, con il rischio di sopravvivenza, delle 60 tamerici del lungomare sud per fare posto a parcheggi: “Tutto ciò – sottolineano gli ambientalisti - è evidente e necessaria la direzione da: abbiamo bisogno di ritrovare e rifare nostra la connessione umana con l’ambiente. Allora com’è possibile che alle porte del 2024 si possa ancora scegliere di abbattere alberi in salute senza un motivo apparente? Perché fare spazio per più parcheggi non è un motivo valido o, per lo meno, non può e non deve esserlo in un mondo in cui la priorità delle amministrazioni dovrebbe essere incentivare l’utilizzo di trasporti pubblici e della mobilità dolce, senza l’utilizzo di mezzi inquinanti". Il coordinamento delle associazioni ambientalista spiega che: "Sessanta tamerici adulte, in salute, hanno una capacità di assorbimento di Co2 e polveri inquinanti smisuratamente superiori a qualsiasi altro giovane albero appena piantato. Queste sono le domande che il Coordinamento Ambientalista del fermano, in totale supporto e accordo Comitato per il Lungomare, pone alla amministrazione del Comune ma anche a tutta la comunità".