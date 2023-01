Alle società sportive contributi per 55mila euro

Assegnati dal Comune contributi straordinari alle associazioni e società sportive dilettantistiche di Porto San Giorgio che hanno maggiormente patito anche in termini economici le negative conseguenze della pandemia. Allo scopo e relativamente al 2022 il governo aveva stanziato per Porto San Giorgio 55.000 euro. In base agli indirizzi dati dall’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, per la distribuzione di tale somma sono stati individuati due ambiti mettendo a disposizione 38.000 euro al primo e 17.000 al secondo Le provvidenze dell’ambito n. 1 destinate ai concessionari degli impianti sportivi comunali con pagamento delle utenze a totale carico fino a un massimo di 5 mila euro e ai colleghi con parziali o senza pagamento fino a mille euro. Il contributo da concedere solo se l’ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili erano pari o maggiore al contributo riconoscibile. Le sovvenzioni dell’ambito n. 2 riguardavano le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività sportiva. Potevano presentare istanza le società con sede legale o operativa a Porto San Giorgio e l’iscrizione al Coni o ad altre federazioni riconosciute. Per il primo ambito sono arrivate 10 domande di cui una fuori termini, di conseguenza non è stata ammessa. Per il secondo ambito le richieste di contributo sono state 20 di cui una esclusa per assenza di elementi valutabili. Riportiamo di seguito le società che hanno ottenuto un contributo con accanto l’importo.

Cominciamo con le società del primo ambito: Circolo tennis Porto San Giorgio Asd 5.474,25 euro; Virtus Basket 1.441,05; Elite Sangiorgese 6.754,72; Asd Sangiorgio 11.638,34; Judo Porto San Giorgio 1.394,37 euro; Atletica Sangiorgese 1.139,20; Ginnastica Nardi Juventus 5.152,40; Centro sportivo Borgo Rosselli 4.578,67; Bocciofila 427. Queste le società del secondo ambito assegnatarie del contributo: Judo Porto San Giorgio 520,84; Olimpia 585,19; Virtus Basket 1.783,02; Elite Sangiorgese 670,37; Sangiorgese calcio 1.266,68; Asd Sangiorgio 1.265,52; Scuola Mini&Basket Arcobaleno 623,50; Sangiorgio Boxing&Fitness 505,79; Porto San Giorgio Basket 1.600,24; Volley Angels 751,47; Angels Lab 925,93; Ginnastica Nardi 508,52; Arabesco Center 200; Bocciofila Sangiorgese 604,79; Liberi nel Vento 504,85; Associazione Sportiva Nautica Picena 2.473,94; Lega Navale 56,70; Circolo Tennis 781,54; Centro Ricreativo don Bosco 1371,11.

Silvio Sebastiani