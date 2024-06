Alle urne per l’Europa. Le comunali aiutano il voto

Per la prima volta in Italia si è votato anche di sabato,e forse a causa delle condizioni meteo con il primo vero caldo estivo della stagione, la sperimentazione non ha sortitol’ effetto positivo per l’affluenza al voto. I seggi hanno aperto alle 15 di ieri, ma la tendenza è stata subito molto evidente, in tutti i comuni dalla montagna fino alla costa, sono stati pochissimi i cittadini che hanno approfittato della finestra pomeridiana per andare a votare.

Infatti, alle 19 la media non ufficiale calcolata sul campo facendo riferimento ad alcuni seggi dell’entroterra l’affluenza al voto si aggirava intorno al 3,5%. Ovviamente con le dovute oscillazioni del caso. Infatti, la tendenza è stata leggermente più alta nei comuni dove oltre alle europee si votava anche per le comunali. A Fermo l’affluenza è stata moto bassa, alle 23 ha raggiunto 11,30%, ma si votava solo per le europee.

Situazione completamente differente a Monte Urano, uno dei comuni più grandi del Fermano dove si votava anche per rinnovare l’Amministrazione comunale, la cosa era ancora più evidente alla luce del fatto che la competizione fra i tre candidati sindaci è molto sentita in città. Alle 19 i dati non ufficiali indicavano un 4%, mentre alle 23 l’affluenza è salita al 21,1% per le comunali e al 21,7% per le europee. Situazione analoga anche nella città montana di Amandola, già da un mese la corsa per il rinnovo del Consiglio comunale, è parsa subito molto combattuta fra i tre candidati in lizza, le aspettative non sono state tradite affluenza intorno al 20% per le comuni.

Fra i comuni della media Valtenna, vanno menzionati anche Falerone, una sfida a due che ha registrato una discreta affluenza, alle 23 il dato registrava circa il 20%, stesso dato per Grottazzolina. La giornata importanet sarà quella di oggi, si torna a votare dalle 7 alle 23, sicuramente l’affluenza sarà molto più alta e ogni scheda scheda avrò un peso enorme non solo per eleggere i candidati che rappresenteranno le Marche in Europa, ma soprattutto per conoscere come sarà ridisegnata la mappa geografica dei comuni del Fermano, con i sindaci che saranno chiamati a guidare le rispettive comunità.

Bisognerà attendere la fine di oggi per conoscere l’esit0 anche dei comun con una solo lista come ad esempio Belmonte Piceno, Monte Vidon Corrado, Servigliano e Ponzano di Fermo, o Spinetoli e Monsampolo nell’Ascolano. Per questi ultimi l’obiettivo è solo quello di raggiungere il quorum.

Alessio Carassai