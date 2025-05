Alleanza Verdi e Sinistra al debutto insieme a Romanelli

Per Alleanza Verdi e Sinistra la partecipazione alla tornata elettorale elpidiense, a sostegno del candidato sindaco Mirco Romanelli è anche un debutto: "Siamo presenti per la prima volta col nostro simbolo a Sant’Elpidio a Mare e nella provincia di Fermo: un motivo di vero orgoglio per me" dice la coordinatrice provinciale, Sabrina Isidori tenendo a battesimo la lista pro Romanelli, con Giuseppe Buondonno (segreteria nazionale Avs), invitando iscritti e simpatizzanti all’incontro con l’on. Elisabetta Piccolotti, il 5 maggio (ore 19, Casale Cs). Romanelli che conferma: "No, non sono stato ancora espulso dal Pd" e, con velato ottimismo, confida: "Più sto a contatto con la gente, più riesco a spiegare cos’è accaduto da quando il Pd ha scelto un’altra strada, più vedo possibile il ballottaggio. Il messaggio di quello che tutti definiscono un ‘minestrone’ (la coalizione di Orsili, ndr) fa fatica a passare". Per la lista parla Luca Franca puntando su concetti ‘mantra’ della coalizione: "Chiarezza, coraggio, senso di responsabulità e orgoglio per il simbolo che rappresentiamo. Chi avrebbe dovuto difendere valori e ideali del centrosinistra ha scelto di sostenere un candidato espressione del centrodestra e l’illusione di una vittoria. Noi siamo rimasti coerenti coi valori della sinistra. Siamo l’unica coalizione di centrosinistra". "Qui, si respira un’aria di trasparenza, di coerenza, di pulizia e Romanelli riflette questi valori. Siamo lontani dall’opacità di altre operazioni fatte in città. Questo progetto – dice Buondonno - è coerente con quello cui stiamo lavorando a livello regionale e qualcuno ad Ancona, dovrebbe riflettere su contraddizioni evidenti". La lista: Luca Franca, Vittorio Ferroni, Massimo De Angelis, Claudio Petrucci, Andrea Tombolini, Marco Squarcia, Monia Morlacco, Sabrina Isidori, Katiuscia Marinozzi, Mirella Biancucci, Carla Mora, Marta Olivieri.