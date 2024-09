Allerta meteo, i sindaci chiudono le scuole

Una scelta di prudenza e di buon senso, condivisa coi sindaci del territorio. A seguito dell’allerta arancione diramata dalla Regione Marche per rischio idrogeologico per la giornata di oggi, è arrivata ieri nel primo pomeriggio la decisione di chiudere tutte le scuole del territorio, dal mare alla montagna, per evitare spostamenti, per far sì che i rischi siano ridotti al minimo. Immediato il tam tam su social e cellulari, per avvisare famiglie e lavoratori della scuola. Con qualche eccezione. A Moresco si è deciso di far rimanere le scuole aperte, così come i sindaci della Media Valtenna hanno scelto di prendere una decisione solo nella tarda serata di ieri vista l’allerta gialla per i loro territori. Il sindaco Paolo Calcinaro ha scelto di dare la notizia sui social, per cercare di chiarire la situazione: "Anche a seguito di una concertazione in Prefettura, unitamente ad altri sindaci della provincia abbiamo disposto la chiusura, e non sospensione delle attività didattiche, delle scuole per la giornata di domani (oggi per chi legge, ndr). Poi magari non succederà nulla ma in coscienza, e per massima precauzione verso le famiglie, avanti ad una allerta arancione così estesa mi sento di prendere questo indirizzo. Mi preme ripeterlo: nessuno ha la palla di vetro tantomeno la protezione civile regionale che ha emesso l’allerta arancione e magari non ci sarà nulla di sconvolgente ma, lo ripeto, do preminenza alla cautela massima. Sarà chiuso anche il nido comunale, rimarranno aperti università, conservatorio e nidi privati". Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha raccomandato di limitare al massimo gli spostamenti, se non per esigenze necessarie, tutti in generale si sono messi in attesa di capire come andrà, dopo giorni veramente complicati. Chiusure subito annunciate anche a Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Montegiorgio, Grottazzolina, Pedaso, Altidona, Lapedona.

In questi giorni nelle scuole della città non ci sono state particolari criticità, solo al liceo classico Annibal Caro, sistemato nei locali dell’ex ristorante Mario, c’è stato un angolo in cui è penetrata acqua dal soffitto, dove ci sono due pannelli già segnalati la scorsa estate dalla Provincia al privato che ha competenza sui lavori dell’edificio, preso in affitto dal comune di Fermo proprio per dare sistemazione temporanea alle scuole e, nei piani sottostanti, agli uffici dell’Asite. In generale, tutti d’accordo nel dire che oggi è meglio non muoversi di casa, per chi può, anche per evitare il passaggio di troppi autobus, per un territorio, quello della regione Marche, che ha già pagato il suo tributo nel corso di criticità idrogeologiche.

Angelica Malvatani