All’ippodromo San Paolo sette corse dedicate a tutte le categorie

L’ippodromo San Paolo di

Piane di Montegiorgio si prepara a regalare agli appassionati un’altra serata di grande fascino, oggi alle 18,30 l’impianto ospiterà sette corse dedicate a tutte le categorie. Il programma di oggi a Montegiorgio è pensato per abbracciare tutte le sfumature del trotto: dai professionisti agli amatori, dai giovani cavalli alle femmine esperte, passando per le mani educate dei gentlemen e degli allievi. La prima gara valida per il premio ‘Spa&Centro Benessere’, proporrà una battagliare sui 2.060 metri; massima attenzione su Caspian Play Font, cavallo generoso che può mettere sul campo un passo solido e regolare., ma attenzione a Verdon Wf e El Fuego Vit. Nella 2° corsa premio Porto San Giorgio, una corsa per i gentlemen, in grande spolvero Zobeide Erre, ma sono da attenzionare anche Elettra d’Or ed Elixia. Nella 3° corsa premio Yoga, una condizionata a vendere ma ricca di qualità, soprattutto nel quartetto interno con Love Vici, Giusy Sm, Giotto e Gengis Khan Nobel. Nella 4° corsa premio ‘Vista Mare’, prima prova tutta al femminile, con diverse cavalle in cerca di rilancio fra le favorite: Flame Ad, Fiona Scod, Fly Lippi D’Alvio e Fantasy Mark. Durante la serata saranno in funzione il ristorante ‘La Terrazza’ pub e bar della struttura.

a.c.