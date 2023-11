All’ippodromo San Paolo un altro weekend con grandi corse

Dopo le emozioni lasciate dal Palio dei Comuni, l’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio torna alla programmazione ordinaria della stagione di corse al trotto con un doppio appuntamento. La giornata di oggi sarà dedicata alla Indal Srl e terminerà con la corsa Tris quarté quinté. Il gran premio Indal, prevede una corsa sulla distanza di 2.500 metri, la presenza del driver Antonio di Nardo aggiungerà fascino alla competizione. Domenica scorsa, ha dimostrato la sua maestria sulla pista marchigiana vincendo il Palio dei Comuni con Akela Pal Ferm, un binomio che ha portato gloria a Montegiorgio. Ora, lo stesso guidatore è pronto a conquistare nuovi allori nella corsa Tris Indal.

Mentre la giornata di domenica 19 novembre sarà dedicata alla ‘Scotto Divetta Lucia’. L’ippodromo San Paolo di Montegiorgio sarà il palcoscenico di una giornata indimenticabile, dove il richiamo della velocità, la bellezza dei cavalli e la competizione si fondono in un inno alla passione per il trotto. Grandi emozioni tra la potenza dei muscoli equini e la maestria dei guidatori, in un evento che resterà impresso nei cuori degli amanti del trotto oltre ad offrire tutte le comodità dell’impianto con bar ristorante pub e molto altro ancora.

a.c.