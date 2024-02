All’ippodromo San Paolo una giornata di gare dedicate a Rossini

Dopo una giornata dedicata al maestro Raffaello Sanzio, domani 23 febbraio con inizio alle 13,50, l’ippodromo San Paolo sarà il palcoscenico di una festa ippica ispirata alle opere immortali del maestro Gioachino Rossini. Il genio musicale marchigiano sarà omaggiato con una serie di corse a lui dedicate: il Premio Gioacchino Rossini, riservato a cavalli indigeni ed europei di 5 anni ed oltre, che si svolgerà sulla distanza di 1.600 metri. Le sei restanti corse portano il nome delle celebri opere di Rossini: il Premio Cenerentola, dedicato alle sole femmine di tre anni; il Premio Donna del Lago, riservato alle femmine di quattro anni. Non mancherà l’opportunità per i gentlemen di dimostrare la propria abilità, con il Premio L’Italiana in Algeri, dedicato a cavalli di quattro anni. I presenti potranno godere dei servizi offerti: tavola calda, bar, club house dove ci si potrà rilassare e vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.