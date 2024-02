Alloggi da assegnare, si discute sulle norme

Le politiche abitative relative in particolare all’edilizia popolare e agli interventi di housing first sono i temi centrali della seduta consiliare di questa sera (inizio ore 20). All’ordine del giorno del dibattito consiliare figurano, infatti, la modifica al regolamento comunale per determinare i criteri delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, insieme alla modifica del regolamento per quanto riguarda la concessione di minialloggi comunali a specifiche categorie di cittadini.

Un ulteriore punto, riguarda infine una variazione alla convenzione con l’Erap di Fermo per la gestione, da parte del Comune, di alloggi Erp per poter destinare unità immobiliari presenti in via della Pace ad interventi di ‘housing first’.

In pratica, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di individuare alloggi che potranno essere destinati a persone senza fissa dimora o che siano a serio rischio di perdere la casa (per sfratti per morosità o per altri motivi) alle quali i servizi sociali del Comune possono dare l’opportunità di entrare in un appartamento autonomo, godendo dell’accompagnamento di una équipe di operatori sociali direttamente in casa.