Alloggi popolari, si può fare domanda

Nuove risposte alla fame di case che c’è. È stato pubblicato sul sito del Comune di Fermo l’avviso con cui sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi popolari. La scadenza delle domande è fissata all’1 agosto.

"Un avviso che può essere molto importante verso nuclei familiari in situazioni di disagio. Quello dell’edilizia residenziale pubblica costituisce un sostegno per cui il nostro impegno sin dall’inizio è stato massimo e sta proseguendo con altri progetti che stanno prendendo forma, proprio per far fronte a questo tipo di situazioni, spiega il sindaco Paolo Calcinaro che invita tutti gli interessati a chiedere le informazioni necessarie sull’avviso per poter partecipare".

"Sapendo quanto sia importante il tema degli alloggi abitativi, con questo avviso cerchiamo di andare incontro a chi si trova in situazioni di disagio e per questo siamo impegnati anche su questo fronte, in particolare nel supportare chi è in difficoltà con il sostegno di tutto l’ufficio servizi sociali", ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri.

Gli alloggi che si renderanno disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine della graduatoria e nel rispetto di quanto previsto da regolamento.