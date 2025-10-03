All’ospedale Murri attivo l’ambulatorio accessi vascolari

Un servizio essenziale per il posizionamento di un dispositivo vascolare e per la conseguente somministrazione delle terapie, da tempo atteso da pazienti e professionisti sanitari. E’ l’ambulatorio Accessi Vascolari, attivo da questi giorni all’ospedale Murri di Fermo. Il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, è stato in visita all’ambulatorio, accolto dal direttore della Uoc Anestesia Rianimazione, Daniele Elisei, che ne ha la responsabilità clinica, dal Claudio Carosi, Coordinatore del Blocco operatorio e della Centrale di Sterilizzazione, che invece ne ha quella organizzativa, e da Cristiana Campanella, infermiera specializzata appunto in accessi vascolari.

Con l’ambulatorio viene erogato un servizio specialistico che si occupa del posizionamento e della gestione di tutti gli accessi vascolari, ossia dei dispositivi che permettono di somministrare terapie endovenose e di effettuare prelievi ematici in maniera sicura e continuativa. "Un servizio molto importante sia per i pazienti presenti in ospedale che per quelli sul territorio. Prevediamo, infatti, anche prestazioni domiciliari, spiega l’anestesista Elisei, e nei plessi territoriali, come ad esempio le residenze di lungodegenza e l’hospice. Abbiamo ovviamente informato i medici di medicina generale dell’attivazione di questo servizio che è assolutamente trasversale, spazia dall’ambito pediatrico a quello geriatrico. Penso in particolar modo ai bisogni dei pazienti oncologici e di quelli nefropatici che necessitano di emodialisi".

La sanità vicina al paziente, ha sottolineato Grinta, per dare risposte ai cittadini valorizzando al contempo le professionalità dell’ospedale. Lo scorso anno in ospedale sono state erogate circa 600 prestazioni di impianto effettuate dal solo infermiere specialista in accessi vascolari e ben 800 quelle che hanno richiesto l’impianto da parte del medico anestesista, come ad esempio i port a cath e i cvc. E’ stato possibile attivare l’Ambulatorio anche grazie all’iarrivo di personale medico alla Uoc Anestesia-Rianimazione: "Possiamo rispondere a qualsiasi tipo di necessità. Il personale infermieristico è in fase di reintegro anche in blocco operatorio grazie al fattivo contributo del dottor Renato Rocchi. Oltretutto con l’avvio di questa progettualità "recuperiamo" un’unità infermieristica in Blocco operatorio da destinare all’implementazione dell’attività chirurgica che andrà ad attestarsi a quattro sedute al giorno" per buona parte dell’attività mensile", rimarcano Elisei e Carosi.

L’ambulatorio è ad accesso diretto con prenotazione al sesto piano dell’ospedale Murri: lunedì e venerdì dalle 8 alle 19,30 mentre martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19,30. Telefono 0734-6253275. Mail: ambulatorioaccessivascolari.ast.fm@sanita.marche.it