Allunaggi, un libro nato tra i banchi dell’Isc Pagani

Un libro nato tra i banchi dell’Isc Pagani di Monterubbiano, con la guida di una traduttrice fermana ma dal respiro internazionale, Stella Sacchini. Si chiama Allunaggi il lavoro che l’autrice presenterà il giorno della festa della donna al Bologna children’s book fair, il libro, Giaconi editore, contiene traduzioni di brani a tema lunare realizzate in modalità collaborativa all’interno dei laboratori svolti nelle classi. Da febbraio a giugno 2022 il progetto ‘Il traduttore in classe’ ha coinvolto un centinaio di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Pagani di Monterubbiano, nelle sedi di Pedaso e Campofilone, con laboratori di traduzione collaborativa, affiancati da laboratori della carta, con Gilberto Carboni, e d’arte, con le professoresse Cristina Lanotte e Cecilia Antonelli. Il progetto, finanziato dal Ministero e fortemente voluto dalla dirigente scolastica Annarita Bregliozzi, ha portato tra i banchi di scuola molti dei mestieri dell’editoria: il traduttore editoriale, il redattore, l’illustratore, l’editore, l’addetto stampa. Nella settantasei ore dedicate alla traduzione editoriale, i ragazzi e le ragazze della 2a A, B, C di Pedaso e della 2a A di Campofilone hanno tradotto, sotto la mia guida e con la supervisione dei profPiergiorgio Cinì, Luca Rosa e Alessia D’Adamo, molte poesie e alcuni racconti, accomunati dal tema della luna, di autori stranieri, principalmente inglesi e americani, ma anche provenienti da altre aree geografiche e linguistiche, le stesse di alcune studentesse e studenti: Romania, Albania, Marocco, Germania, Grecia, Ungheria, Argentina, Ucraina, Russia, Francia.