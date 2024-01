All’Urbani ‘Innovative Management’

L’Istituto Tecnico Economico dell’Urbani (nelle sedi di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio) è l’unico nelle Marche, selezionato dal Ministero dell’Istruzione (tra 177 scuole) per la sperimentazione della nuova filiera tecnico professionale col progetto ‘Innovative Management’. "Puntiamo a formare esperti aziendali perfezionati nel settore del web marketing, del digital Strategy, dell’e-commerce for fashion, per la moda e il lusso, realtà presenti sul territorio - spiega la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, con le docenti del team di lavoro e il deus ex machina dell’operazione, il vice Mario Andrenacci –. Elemento vincente del progetto è che col corso quadriennale non rinunciamo a una formazione di base solida ma puntiamo a valorizzare la progettualità ed è una novità la correlazione con i 2 anni dell’Its Smarty Academy (quest’anno avvia 10 corsi, alcuni a Villa Baruchello, i più importanti dei quali sono legati all’indirizzo sperimentale, ndr)". Gli studenti dell’Urbani possono accedere alle facoltà universitarie "ma, in questo caso, avranno un collegamento privilegiato con l’istruzione terziaria dell’Its per specializzarsi ed entrare in contatto col mondo del lavoro". Tutto questo grazie a una progettualità che vede insieme Urbani, Its Smart Academy, My Office, Confindustria, Anpal, Ordine dei dottori commercialisti, Unimc, Politecnica e Gruppo Tod’s.

Una proposta formativa da apripista per l’Urbani, il cui valore dovrà essere veicolato a dovere presso le famiglie e l’open day del 4 febbraio (ore 11 e ore 16) sarà dedicato a questa novità per sollecitare le iscrizioni (scadono il 10 febbraio): "Il Ministero spinge perché il corso parta. La sperimentazione porterà a una rivoluzione ordinamentale degli istituti tecnici e professionali per cui – prosegue la D’Ignazi - intende investirci e agevolarla con deroghe nella formazione delle classi".

Gli obiettivi del corso sono sostenuti dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dal presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani e dal presidente della Fondazione Its, Andrea Santori, che condividono l’idea di "riformare la filiera tecnico professionale, di creare un’offerta formativa eccellente, di qualità, innovativa e mettere gli studenti nelle migliori condizioni di entrare nel mondo del lavoro". E’ stato rivisto tutto il progetto formativo, agganciando le discipline al mondo del lavoro, rivisti i quadri orari, potenziate le discipline Stem, valorizzate le competenze linguistiche, incentivate le opportunità di scambi di studi e lavoro e tanto altro. E chissà che all’Urbani non siano già proiettati all’anno scolastico 2025-2026 per tentare di accaparrarsi anche il Liceo del Made in Italy. A precisa domanda, la risposta è: "Perché no?".

Marisa Colibazzi