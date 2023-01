All’Urbani spopola il ’Cooking quiz’

Oltre 35.000 gli studenti coinvolti nel progetto ’Cooking Quiz’, il concorso didattico nazionale realizzato da Plan Edizioni e Alma e coordinato da Peaktime, tra questi anche i ragazzi dell’istituto Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. L’obiettivo è formare gli studenti con metodi innovativi e tecnologici attraverso sfide e giochi altamente motivanti. Il concorso si è svolto al Polo Urbani, con la lezione sulla pasta fresca condotta dallo chef Andrea Bertini, mentre il docente Roberto Gardini ha trattato il tema dei metodi di servizio.

Le sfide hanno rappresentato una grande soddisfazione per il professor Enrico Maria Rimbano, referente del Cooking Quiz per il fermano, e per l’intero Istituto: le classi 4^B enogastronomia, 4^C sala-vendita e 4^D pasticceria di Porto Sant’Elpidio e le classi di Sant’Elpidio a Mare 4^A enogastronomia e 4^C sala-vendita hanno conquistato la finale nazionale di Roma, prevista a maggio. Il progetto si svolge sia in presenza sia con incontri da remoto, ampio spazio è riservato ad approfondimenti legati al rispetto ambientale, dalla raccolta differenziata, al riciclo e recupero di materiali.

I consorzi nazionali che partecipano al Cooking Quiz si impegnano a curare l’aspetto dell’imballaggio, privilegiando l’uso di alluminio, bioplastica, vetro e acciaio. "Il Cooking Quiz rappresenta nel panorama nazionale il più importante esempio di edutainment per gli allievi degli istituti alberghieri italiani – ha dichiarato il general manager di Alma, Andrea Sinigaglia – i giovani hanno così la possibilità di approfondire i contenuti in modo multidisciplinare ed interattivo, grazie alla gamification".

L’amministratore delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha aggiunto: "Il Cooking Quiz è ideato per aumentare le competenze e la formazione in modo innovativo e divertente e, soprattutto, i ragazzi sono i veri protagonisti del format. Abbiamo raggiunto il record di iscrizioni e sono sicuro che anche in questa edizione il progetto sarà ricco di soddisfazioni per noi organizzatori, per i partners, per i ragazzi e per i docenti".

Nadir Tomassetti