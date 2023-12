All’Urbani teatrodanza con Barbara Altissimo

Non solo didattica nel senso tradizionale del termine, ma anche teatrodanza per gli studenti delle classi IV C e D dell’istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera ‘Urbani’. Questi, nei giorni scorsi sono stati protagonisti di ‘Progetto Italia’, proposta originale e inclusiva ideata da Barbara Altissimo, performer, coreografa e regista attiva tra America e Italia. Per gli alunni, seguiti dalla referente Emily Verdecchia, si è trattato di un interessante workshop di teatrodanza, un viaggio trasversale lungo la penisola, una immersione nelle geografie umane e fisiche, nei pregiudizi, nei luoghi comuni per stanarne bellezza, contraddizioni, complessità, ricchezza, fragilità e memoria. "Tutto questo rende ancora più evidente che i percorsi formativi dell’Urbani hanno una caratterizzazione prevalentemente culturale oltre che professionale, perché obiettivo dell’istituto è formare persone sensibili e pensanti, prima che lavoratori efficienti" commenta la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi.