Alluvione 2011 e rischio idrogeologico a Bivio Cascinare: l'allarme di Fabiola Spinaci

Ho vissuto in prima persona la drammatica esperienza dell’alluvione del 2011 quando questa zona è stata invasa da acqua e fango provocando danni ingentissimi e ancora ne porto addosso le conseguenze. E, considerando l’alto rischio idrogeologico presente in questa zona, a Bivio Cascinare, mi fa paura solo pensare a ben 50milioni di euro di cementificazione, per un’opera che passerà sopra la testa dei cittadini, sopra e accanto alle nostre case": parla con voce ferma e determinata Fabiola Spinaci: "La domanda a cui chiediamo tutti, una risposta è: sarà una bretella per chi? Parliamo di un’opera imponente, che stravolgerà la vita di molte famiglie e aziende però non sappiamo a chi serve".