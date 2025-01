Aloe tra missioni, libri e solidarietà

Appuntamento questa sera, al Centro Culturale San Rocco, in piazza del Popolo, alle 21,15. Sarà un’occasione per parlare dell’associazione Missionaria Aloe con il suo fondatore Franco Pignotti e con il giornalista Maurizio Blasi. Lo si farà attraverso la presentazione del libro in due volumi che raccoglie la straordinaria e, per più versi, avvincente storia dell’Associazione con il titolo "La ricchezza nascosta. Dal territorio di Fermo ai territori del mondo… e ritorno", una storia che dura da 25 anni.

Aloe è una realtà che è nata da un’esperienza concreta e da un’idea. L’esperienza concreta è stata un fecondo periodo di volontariato che la famiglia Pignotti ha svolto in Africa e il conseguente contatto col mondo missionario, un mondo sconosciuto ai più o spesso confinato all’idea di evangelizzazione. L’idea è stata quella di stabilire un contatto di conoscenza e di sostegno tra il nostro territorio e il mondo missionario nei diversi continenti: insomma fare missione dai nostri luoghi, farsi chiesa in uscita, in uscita verso le realtà più lontane e più diverse.

Sono nate così le "Lettere di collegamento" – che il libro raccoglie - tra il nostro piccolo mondo, opulento e troppo spesso inconsapevole, e le realtà missionarie sparse nei territori più poveri e dimenticati del globo. I due volumi che vengono presentati raccolgono tutte le "Lettere di collegamento" con i missionari del fermano, dal 1999 al 2023. Fili che raccontano storie, spesso eroiche, di tanti missionari e di missioni in terre difficili, in situazioni ostili e spesso pericolose. Storie e personaggi che risvegliano un nostro sopito cristianesimo e il suo fondante comandamento: la solidarietà.