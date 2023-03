Alta colonna di fumo A fuoco un furgone e materiali accatastati

Incendio in contrada Margiano a Piane di Montegiorgio, vanno a fuoco un furgone e vari materiali accatastati a terra. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio notando del fumo nero e denso sollevarsi dalla collina e visibile anche a diversi chilometri di distanza ad allertare ieri intorno alle 13 i vigili del fuoco di Fermo che sono accorsi con tre mezzi in contrada Margiano, una strada secondaria che collega Piane di Montegiorgio al capoluogo per spegnere un incendio divampato all’interno di un’area privata. In quella zona era accatastato alla rinfusa diverso materiale dismesso: pneumatici usurati, un vecchio furgone probabilmente non più funzionante oggetti danneggiati e altro materiale, i vigili del fuoco hanno provveduto prima a delimitare le fiamme per evitare che si propagasse alla vegetazione e successivamente si sono adoperati per riportare la situazione alla normalità. Dopo circa 60 minutI la situazione era tornata sotto controllo, fortunatamente non ci sono stati feriti o persone intossicate.