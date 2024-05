Alta e Media Valtenna. Diversi i Comuni con un’unica lista: ecco tutti i candidati

A Belmonte Piceno, una sola lista con candidato Ivano Bascioni lista ‘Presente e futuro per Belmonte Piceno’, componenti: Cinzia Baldoncini, Federica Benvenuti, Carlo Bercich, Frediana Biondi, Floriano Frattesi, Alvaro Mercuri, Danilo Pallotti, Fabiana Properzi, Ilaria Teodori e Valentina Turtù. Francavilla d’Ete sfida a due con il candidato Nicolino Carolini lista ‘Il Sole’, componenti: Adriano Bonifazi, Laura Cardinali, Monica Grilli, Roberta Ilari, Germano mancinella, Iacopo Marinucci, Fabio Michetti, Marco Pagliuca, Germano Pistolesi e Costantino Trasarti. La sfida con Massimo Tamanti lista ‘Francavilla Futura’: Andrea Cappannari, Entoni Del Gatto, Celeste Gentili, Simone Marinangeli, Giordano Mora, Emanuele Nardi, Anna Maria Sirocchi, Manlia Sollini, Giuseppina Spendiani e Simone Trapè. Magliano di Tenna si rinnova la sfida di cinque anni fa; candidato Pietro Cesetti lista ‘Insieme per Magliano’, componenti: Federico Bufalini, Enzo Ferracuti, Andrea Fiè, Carlo Fiori, Dario Giustini, Andrea Marziali, Matteo Peschi, Emanuele Terenzi, Monica Tizi e Serena Vecchiotti. Il confronto con la candidata Federica Maria Paoloni lista ‘Solidarietà per Magliano’, componenti: Fabrizio Vitali, Marika Malintoppi, Tamara Belleggia, Alessia Nicolai, Daniele Palombi, Federico Perfetti, Simone Menna, Fabiano Anselmi e Michael Vitangeli.

Massa Fermana, si ripropone la sfida fra il candidato Gilberto Caraceni lista ‘Massa Fermana bene comune’, componenti: Eros Giancamilli, Luca Tesei, Michele Forti, Manuele Sergolini, Lucrezia Valeri, Valentina Bellabarba, Giada Seccacini, Ivan Grasselli, Elisa Morresi e Roberto Calamita. Il confronto con il candidato Giampiero Tarulli lista ‘Amministriamo Liberi’, componenti: Emanuele Aydue Carlacchiani, Gaetano Mochi, Stefano Niccià, Attilio Sorbatti, Massimo Tiburzi, Gigliola Trapasso, Alessandro Zucconi. Montappone inedita sfida a due, da un lato il candidato sindaco Mario Clementi lista ‘Fare Comune’, componenti: Roberto Borboglini, Daniele Chiacchierà, Vanessa Menchi, Giuseppe Mochi, Ludovico Peroni, Isabella Pierucci, Antonio Romagnoli, Paolo Scorolli, Deborah Tarquini e Roberto Vittori. Il confronto con la candidata Barbara Ramadori lista ‘Montappone Rinasce’, componenti: Maria Luisa Andreozzi, Alessia Antonelli, Francesco Benaducci, Tizian De Iulis, Zamir Heta, Fabrizio Ilari, Vittorio Lattanzi, Alessio Sassi, Marco Sorbatti e Federica Torresi. Montefalcone Appennino confronto a due con il candidato Giorgio Grifonelli lista ‘Persone Idee energia per Montefalcone’, componenti: Gianluca Bertolone, Emanuele Cocci, Massimo Conti, Gabriele Milani, Vasile Negruseri, Monica Piropanti, Massimo Remoli, Lorenzo Tomassetti e Andrea Valentini. Sul fronte opposto il candidato Cesare Milani lista ‘Per Montefalcone’, componenti: Stefano Aleandri, Fabio Bruni, Andrea Censi, Massimo Iozzi, William Liberatori, Giammaria Marinangeli, Giuseppe Marziali e Antonella Milani. Monte Vidon Corrado lista unica con il candidato Elio Vincenzi lista ‘Attivamente’, componenti: Matteo Achilli, Riccardo Cognigni, Maria Cristina Enei, Giorgia Giacomozzi, Marco Minicucci, Laura Patrizi, Gabrio Piozzi, Massimiliano Ruggeri, Andrea Scorolli e Maria Romina Vita. Ponzano di Fermo lista unica con candidato Diego Mandolesi lista ‘Insieme per Ponzano‘, componenti: Alessandroni Donatella, Devis Benfaremo, Ezio Iacopini, Francesca Malaspina, Renato Monaldi, Eleonora Perticari, Oberta Pizioli, Andrea Poletti, Lara Tomassetti e Andrea Tortoni. Lista unica a Smerillo con il candidato Tonino Severini lista ‘Insieme per Smerillo’, componenti: Vincenzo Carletta, Katya Ercoli, Massimo Iezzi, Mattia Mora, Giancarlo Papiri, Adriano Salusti e Alessandro Tossici. Torre San Patrizio lista unica con candidato Luca Leoni lista ‘Ci siamo Torre San Patrizio’, componenti: Sara Frinconi, Fabio Di Pietro, Franco Bordoni, Priscilla Paniccià, Angela Mattei, Mattia Beato, Luciano Fagiani, Andrea Croceri, Monia Mazzoni e Filippo Gattafoni.

Alessio Carassai