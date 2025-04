Alta velocità sull’Adriatica, Italia Viva chiama a raccolta i sindaci

Il nuovo tratto di ferrovia di Alta Velocità Adriatica che attraverserà le Marche e consentirà il collegamento tra Bologna, Ancona, Pescara e Bari: il ministero delle Infrastrutture ha chiesto già da qualche tempo a Rete Ferroviaria Italia l’analisi di fattibilità di una linea ad Alta velocità sull’Adriatica arretrata rispetto a quella che oggi attraversa le città e non consente il collegamento iperveloce. Italia Viva di Ascoli e Fermo con i presidenti Maria Stella Origlia e Moreno Bellesi promuovono un incontro per il 30 aprile alle 17 alla sala Joyce Lussu di Marina di Altidona assieme ai rispettivi comitati di cittadini per l’arretramento, rappresentati da Giuseppe Silvestri e Massimo Valentini, per "meglio stimolare ed approfondire il dialogo tra le istituzioni delle aree interne, della media vallata e della costa del sud delle Marche sull’opportunità di realizzazione di un nuovo tratto ferroviario arretrato e, vista la necessità, autostradale".

Sono invitati tutti i sindaci dei Comuni delle due province Marche sud, le associazioni di categoria, sindacati, istituzioni di tutti i livelli. I comitati hanno chiesto la partecipazione di entrambi i candidati alla presidenza della Regione Marche Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, per meglio comprendere lo status quo delle intenzioni e le rispettive posizioni degli schieramenti prossimi alla competizione regionale che registra una certa mancanza di dibattito nell’opinione pubblica.

"Non si può restare immobili a questo cambiamento, non si può essere spettatori e il sud delle Marche vuole essere protagonista, anche perché vede cittadini ed economia sofferenti per i continui disagi autostradali e ferroviari, con costi elevatissimi per tempo e denaro. Il dibattito approfondirà proposte, modalità, tempi, aspetti positivi maggiori ed anche criticità, i protagonisti saranno i territori che chiedono rappresentanza delle proprie esigenze nel dibattito pubblico e nell’agone politico".