Altaloma, in concerto la storica band cittadina

Sta per finire l’attesa per il concerto degli Altaloma, band storica della città, con una storia iniziata 30 anni fa, che il 22 dicembre si esibirà nella sala della Piccola (di fianco alla stazione). Tutto è partito da un gruppo di ventenni, Alfonso Belletti (batteria), Roberto Ciaffaroni (voce e chitarra), Emilio Borraccetti (basso) che, in un garage, si divertivano a ritracciare la musica dei famosissimi Police, fino a diventare la band più acclamata del momento e raggiungendo i palchi più conosciuti dell’epoca, nei locali dove, negli anni ‘70/’80 regnava la musica rock. La passione per lo stile musicale, la voglia di esibirsi e un’amicizia che è cresciuta nel tempo, hanno scatenato l’entusiasmo di questi ragazzi che hanno mantenuto una performance invidiabile e una carica che solo il rock può generare e faranno tornare i brividi, ascoltandoli. Ma la band Altaloma ha già parecchi altri impegni e date in giro per le Marche per tutto l’anno prossimo e oltre.

Anche per questo, l’appuntamento di venerdì è imperdibile sia per i nostalgici che potranno vantarsi nel dire che c’erano già 30 anni fa, quando l’avventura della band è cominciare, sia per chi, semplicemente, ama la buona musica rock.