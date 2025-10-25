Alte temperature e vento. Tempesta tropicale, alberi sradicati e danni: vigili del fuoco al lavoro

L’intensa ondata di maltempo che ha investito l’intera regione Marche nel pomeriggio e notte di giovedì, ha visto coinvolti in prima linea, i vigili del fuoco, il cui comando provinciale di Fermo, ha affrontato la maggiore intensità di emergenza dell’intera regione. Le numerose chiamate di soccorso, al centralino fermano, sono giunte a partire dalle 17 di giovedì per protrarsi fino a circa le 3 della notte successiva. Circa 55 gli interventi effettuati dal comando dei vigili del fuoco di Fermo in servizio complementare con il distaccamento di Amandola, proseguiti fino alle 10 di ieri mattina. Tradotto in termini di forza umana, il comando di Fermo ha affrontato l’emergenza vento con 25 uomini comprese le unità richiamate in emergenza e rientri per sopraggiunta condizione ‘straordinaria’. Un servizio virtuoso e silenzioso, quello dei vigili del fuoco, sempre indispensabili e provvidenziali nel soccorso e tutela della sicurezza pubblica, che in quest’ultima circostanza emergenziale, si è svolto su tutto il territorio provinciale, colpito essenzialmente da forti raffiche di vento, dalla costa ai monti. La maggior parte degli interventi ha riguardato la caduta di tronchi, piante e grosse porzioni di esse, su sedi stradali. Non sono mancati casi in cui i conducenti siano andati ad impattare con alberi in strada, fortunatamente senza rimanere feriti. Allo stesso modo, non sono mancati casi in cui gli alberi abbiano colpito le auto in sosta. E’ successo a Porto San Giorgio, dove ad essere centrata da una pianta caduta, è stata una Fiat Panda del servizio sanitario pubblico. Per quanto le chiamate al 115 siano giunte da ogni zona del territorio provinciale, nell’area collinare il paese più colpito è stato Montottone, da cui sono state lanciate numerose chiamate di soccorso. L’emergenza maltempo, affrontata con la consueta professionalità del corpo dei vigili del fuoco, si è scontrata con rilevanti interventi ordinari. Tra questi, l’incendio di un appartamento a Porto San Giorgio, che ha impegnato due squadre e due mezzi, per circa tre ore dalle 3 alle 6 di ieri mattina. L’incendio sviluppatosi al primo piano di un condominio Erap di sei appartamenti, ha richiesto la necessità di evacuare momentaneamente tre nuclei familiari (rientrati in abitazione nella tarda mattinata di ieri) oltre alla dichiarazione di inagibilità di due unità abitative a causa dei danni strutturali causati dall’incendio. La stessa emergenza maltempo gestita magistralmente dal comando dei vigili del fuoco di Fermo, ha reso necessari circa 130 interventi dei pompieri in tutte le Marche, di cui quasi la metà, sono stati effettuati dal comando Fermano.

Paola Pieragostini