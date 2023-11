‘Alternanza e apprendistato’, primo premio al video dell’Urbani

Il video dal titolo ‘Alternanza e apprendistato, il futuro è assicurato’ prodotto dall’Iss ‘Urbani’ ha vinto il primo premio al concorso ‘Storie di Alternanza’ nella categoria ‘Istituti Tecnici e Professionali’, promosso da Unioncamere regionale. Non solo: è stato anche selezionato per la partecipazione alla fase finale del concorso per particolare merito ‘con menzione della significativa esperienza di apprendimento fuori aula che presuppone grandi le capacità progettuali scuola azienda e competenze significative dei tutor scolastici e aziendali’. Nel video, che sarà utilizzato anche per le attività di orientamento che proseguono attraverso l’open day nella giornata odierna, 26 novembre, (ma sarà riproposto il 16 dicembre, il 14 e 20 gennaio), viene rappresentata l’esperienza di apprendistato duale attivata, prima nella regione, dal polo ‘Urbani’ per quattro studenti che frequentano l’indirizzo enogastronomico sia nella sede di Porto Sant’Elpidio che in quella di Sant’Elpidio a Mare. Si tratta, dunque, di un contratto di apprendistato di primo livello, a tempo indeterminato, siglato con tutti i crismi di un normale contratto di lavoro, che vede gli studenti impegnati sia nel percorso scolastico, sia nel percorso professionale, dovendo lavorare in orario extrascolastico nelle attività di ristorazione e bar che hanno aderito a questo progetto e che li hanno accolti. Un riconoscimento quello arrivato da UnionCamere che ha inorgoglito la dirigente scolastica Laura D’Ignazi che ha ringraziato i professori Pierpaolo Piermarini, Erica Magnante, Barbara Gasparrini e Annamaria Riccioni, tutor scolastici di questi percorsi.