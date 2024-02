Alternanza scuola lavoro, l’Urbani premiato ad Ancona

Un riconoscimento lusinghiero, a suggello di un’attività condotta con impegno e passione: l’Istituto ‘Carlo Urbani’ è stato premiato ad Ancona, nell’ambito del progetto ‘Storie di alternanza e competenze’, promosso da Camera di commercio e Unioncamere. Il video realizzato dalla scuola con la collaborazione del videomaker Andrea Carapucci, dal titolo ‘Alternanza e apprendistato, il futuro è assicurato!’ si è classificato primo a livello regionale per la categoria ‘Istituti Tecnici e professionali per percorsi di Pcto, apprendistato di primo livello, alternanza rafforzata’. Il premio è stato consegnato dal presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, alla dirigente dell’Istituto Urbani, Laura D’Ignazi, che guidava una piccola delegazione di studenti e docenti. "Ringrazio la Camera di Commercio e Unioncamere - ha detto la dirigente - e tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, da Anpal Servizi alle aziende ospitanti, ai docenti e ai ragazzi, protagonisti e destinatari del nostro impegno".

Nel video si raccontano e si illustrano i progetti dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, realizzati dall’Urbani in collaborazione con l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, braccio operativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le aziende che stanno ospitando i ragazzi sono i ristoranti Perla sul Mare, Le Grottacce e il bar Lady Oscar di Porto Sant’Elpidio e il ristorante ‘Signore te ne ringrazi’ di Macerata. I ragazzi sono coordinati dal professor Pierpaolo Piermarini (funzione strumentale Pcto) e dai tutor dei percorsi di apprendistato, le docenti Barbara Gasparrini, Erica Magnante, Annamaria Riccioni, con la collaborazione della professoressa Emily Verdecchia per il video. Il premio assegnato è di 1500 euro, di cui 500 dedicati alla scuola e 1000 da dividere tra gli studenti che hanno realizzato il progetto: Shpresa Lamaj, Loris Bellanova, Emi Ago, Cristian Lavini Biagiola. Ma non è finita qui perché questo video parteciperà alla fase nazionale del concorso ‘per la qualità e innovatività del progetto che rappresenta un esempio di contratto di apprendistato di primo livello, - è la motivazione - dove risulta più che rilevante l’esperienza extra aula che in questo caso diventa preminente e presuppone grandi capacità progettuali della scuola-azienda ospitante e una competenza tecnica significativa nel ruolo del tutor scolastico e aziendale".