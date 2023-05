Alternanza scuola lavoro negli uffici del Comune

La Giunta municipale di Porto San Giorgio ha deliberato di: autorizzare il Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex Alternanza scuola Lavoro, come richiesto dal dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore statale ’Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio per alcuni alunni e per l’anno 2023.

Il percorso sarà effettuato in collaborazione con il III settore, a seguito di stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante dell’Istituto scolastico e quello dell’ente; approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione

del Pcto, nel quale vengono enucleate tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di formazione, unitamente al progetto formativo;

di dare atto che la stipula della convenzione con lo stesso istituto secondaria Carlo Urbani non comporta oneri per l’Amministrazione e che la scuola provvede, per proprio conto, agli oneri assicurativi degli alunni; riservare alla competenza del funzionario P.O. servizi

cultura, sport e turismo, servizio attività economiche, mercato ittico,

l’esecuzione del provvedimento e la stipula della convenzione con l’istituzione scolastica.