Altidona accoglie i visitatori: dalla spiaggia al borgo trasporti gratuiti

Spiaggia potenziata in termini di fruibilità e servizi, guida turistica e trasporto gratuiti per i visitatori del centro storico e prosecuzione dei lavori pubblici. Questo lo scatto sull’amministrazione comunale di Altidona, guidata dal sindaco Giuliana Porrà.

Sul versante mare, sono terminati i lavori di realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile, incisivi sulla piacevolezza della vivibilità della spiaggia. Nello specifico, dopo i lavori di posizionamento delle scogliere e ripascimento, è stata potenziata la disponibilità balneare, con attenzione verso la lunga spiaggia libera, che ad Altidona conta un chilometro e mezzo.

Allo stesso tempo, il turismo si fortifica anche al borgo. Il Comune, in accordo con attività private, ha attivato la disponibilità di una guida turistica e trasporto di turisti (gratuiti) per chi vorrà visitare il centro storico, conoscerne storia, cultura e identità e degustare prodotti tipici. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune, campeggi ed il Bar del Corso, uniti nel nome dell’accoglienza a firma ‘Altidona’.

Il servizio di trasporto e guida gratuiti, sarà attivo tutti i mercoledì a partire da luglio e in occasione delle feste clou del paese. L’impegno nella gestione della stagione estiva, non limita l’attività amministrativa che procede verso obiettivi prefissati. Tra questi la prosecuzione della realizzazione dell’asilo nido (la cui struttura è terminata e vede lavori in esterno) e l’opera di messa in sicurezza urbana del Fosso delle Piene.

"Ci prepariamo alla festa per la Bandiera Blu, in programma il 5 luglio – commenta il sindaco Porrà – mentre l’impegno dell’Amministrazione prosegue".

Paola Pieragostini