Altidona e Bcc: buoni spesa consegnati a trenta famiglie

Le prime trenta famiglie hanno già ricevuto il buono spesa. E ce ne saranno altre, perché il fondo a sostegno delle persone in difficoltà sarà costantemente alimentato e continuerà a dare ossigeno alle famiglie in difficoltà. Il progetto è stato messo a punto dal Comune di Altidona ed è nato dopo una donazione della Bcc Banca del Piceno. "Da diversi mesi avevamo nell’animo di promuovere un’iniziativa del genere – spiega il sindaco Giuliana Porrà –. Abbiamo trovato lo spunto giusto dopo un’assemblea dei soci della Banca del Piceno, svoltasi nel nostro territorio. Vincenzo Curi, consigliere della Bcc, ci ha informati della decisione della Banca di erogare un contributo per fini sociali a beneficio del nostro Comune. A questo punto ci siamo attivati per fare la nostra parte e per incrementare il fondo, decidendo di destinarlo alle famiglie in difficoltà che anche ad Altidona come nel resto d’Italia sono in aumento. L’inflazione, il caro vita, le bollette alle stelle stanno mettendo in ginocchio non soltanto la fascia medio-bassa della popolazione, ma anche coloro che fino ad oggi non avevano mai affrontato problemi del genere". L’erogazione dei buoni spesa viene gestita attraverso un apposito bando. "Ci muoviamo seguendo precisi criteri, tra cui indice Isee e numero dei componenti del nucleo familiare – continua Porrà –. Colgo l’occasione per ringraziare la Banca del Piceno per la sensibilità dimostrata. Mi auguro che l’esempio non resti isolato e che aziende e benefattori possano rivolgersi al Comune di Altidona per alimentare il fondo della solidarietà in modo tale da aiutare sempre più famiglie".

a.c.