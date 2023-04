Altidona, Gabrielli sfida Porrà Rinnovamento contro continuità

Il bacino degli elettori chiamati alle votazioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale ad Altidona i prossimi 14 e 15 maggio, potranno scegliere tra due liste civiche, rappresentate dai candidati sindaci Giuliana Porrà e Giacinto Gabrielli. Giuliana Porrà è sindaco in scadenza al primo mandato e capolista della coalizione denominata ‘Lista civica Altidona Attiva’ composta da 12 candidati che sono: Enzo Greco, Valeria Pallotti, Mino Demas, Cinzia Mora, Marco Tirabassi, Sandro Castelli, Sandro Ciotti, Marco Medori, Marco Morgera, Manola Giuliani, Ferdinando Alesiani, Antonio (Tony) Smiriglia. Dare continuità alla progettualità in essere, realizzare e raggiungere nuove opere e obiettivi, è la motivazione che ha spinto Porrà, alla ricandidatura. A capo della coalizione denominata ‘Lista civica Insieme per il paese’, il candidato sindaco Giacinto Gabrielli, di 70 anni, con precedente esperienza amministrativa al Comune di Altidona. La lista che il candidato rappresenta, è composta dai seguenti 9 candidati consiglieri: Nada Ribeca, Luigi Principini, Irene Massetti, Monica Caprini, Massimo Matoffi, Donatella D’Angelo, Stefano Meconi, Marta Pierantozzi e Graziella Pagliaretta. Mettere al servizio della comunità il tempo e competenze è la motivazione a sostegno della candidatura Gabrielli e del gruppo che lo sostiene.

Paola Pieragostini