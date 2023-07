"ALTIDONA: Libri e tanto altro - Rassegna Culturale 'Terrazza vista mare' con Paolo Concetti"

Torna per la sesta edizione la rassegna culturale di presentazione di libri, ‘Terrazza vista mare’ con la direzione artistica di Paolo Concetti. Protagonista del primo appuntamento che prevede cena con l’autore e presentazione del libro, sarà Paolo Marasca autore dell’opera ‘La casa delle parole’ scritto insieme a Francesco Trasatti. La cena si terrà al ristorante Amaca (stasera alle 20). La rassegna prosegue giovedì con la doppia presentazione dei libri delle autrici Tamara Cinciripini e Cecilia Tomassini rispettivamente curatrici delle opere ‘Perle e Ciambelle’ e ‘Cucina vista torre’. La presentazione si terrà in piazza del teatro del libro e sarà preceduta dalla cena (alle 20) con le autrici al ristorante Del Corso. La rassegna si chiuderà il 3 agosto (21.30) con la presentazione del libro ‘Dizionario mediologico della guerra in Ucraina’ alla presenza dell’autore Manolo Farci e Tito Vagni. Le tre serate di presentazione dei libri, saranno impreziosite da interventi di lettura a cura di Luca Vagnoni. ’Terrazza vista mare’ si concluderà con il laboratorio di scrittura in programma il 5 e 6 agosto, coordinato da Chistina Assouad. Info 3477208544.