Altidona, Porrà fa il bis "Faremo di più e meglio"

di Paola Pieragostini

Giuliana Porrà, sindaco uscente al primo mandato, a capo della lista civica ‘Altidona di tutti’ per le elezioni 2023, si riconferma sindaco di Altidona con il 95,12% del consenso elettorale. Due le liste civiche in competizione in questa tornata elettorale: quella rappresentata dal neoeletto sindaco Porrà che ha ottenuto 1.287 voti e quella rappresentata dal candidato sindaco Giacinto Gabrielli ‘Insieme per il paese’ votata da 66 elettori (22 sono state le schede bianche e 42 le nulle). Ora i giochi sono fatti.

Ad Altidona si è votato su due seggi elettorali (uno al centro storico e uno nel quartiere Marina). Su 2963 aventi diritto al voto di cui 226 aire, ad Altidona si sono recati alle urne 1417 elettori, per una percentuale di votanti pari al 47,82% se considerata con aire, e del 51,8% se la percentuale di votanti si considera al netto dei residenti all’estero. Per la lista vincente, gli elettori si sono così espressi nelle preferenze ai candidati consiglieri: Enzo Greco 27, Valeria Pallotti 107, Mino Demaj 41, Cinzia Mora 78, Marco Tirabassi 144, Sandro Castelli 32, Sandro Ciotti 46, Marco Medori 68, Marco Morgera 62, Manola Giuliani 158, Ferdinando Alesiani 116, Antonio Smiriglia 64.

Di seguito le preferenze espresse dagli elettori, per la lista civica ‘Insieme per il paese’ rappresentata dal candidato Gabrielli: Marta Pierantozzi 9, Nada Ribeca 2, Massimo Matoffi 5, Donatella D’Angelo 3, Stefano Meconi 1, mentre nessuna preferenza è stata espressa per i candidati: Luigi Principini, Irene Massetti, Monica Caprini e Graziella Pagliaretta. Alle scorse elezioni, nel 2018, ad Altidona aveva votato il 65,25% degli aventi diritto al voto. Un’affluenza sensibilmente più alta rispetto alle ultime elezioni.

"Un trend che purtroppo ha accomunato questa tornata elettorale – dice il neo eletto sindaco – e che mi porta a ringraziare sentitamente tutti gli elettori che si sono recati alle urne".

Nonostante non sia alla sua prima vittoria elettorale, Porrà appare sensibilmente emozionata. "Questo risultato elettorale rappresenta per me una grande emozione che non pensavo di poter provare – dice circondata dal gruppo della sua coalizione – ma sono certa derivi dalla riconferma che interpreto come soddisfazione degli elettori per il lavoro svolto nel precedente mandato. In campagna elettorale avevamo anticipato che avremmo lavorato in continuità – conclude – ed ora lo confermiamo con un’altra promessa: quella di fare meglio e di più per la nostra città e per i nostri residenti, affinché davvero tutti credano nel nostro motto, quello cioè che Altidona è di tutti".