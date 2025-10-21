Altidona protagonista alle Giornate Fai d’Autunno

Quest’anno, per la prima volta, Altidona ha vissuto da protagonista le Giornate Fai d’Autunno, offrendo ai numerosi visitatori un percorso culturale diffuso tra arte, memoria e identità locale. Grazie alla collaborazione tra Fai, Comune e associazione Altidona Belvedere, il borgo ha aperto le porte di alcuni dei suoi luoghi più significativi, proponendo un ricco itinerario che ha valorizzato l’intero patrimonio artistico e culturale del territorio.

Tra i punti di maggiore interesse, la Fototeca Provinciale di Fermo, che (con oltre un milione di scatti digitalizzati) ha permesso al pubblico di riscoprire un patrimonio fotografico unico, comprendente anche materiali del grande Mario Dondero. Grande affluenza anche alla Casa della Cultura, che ospita l’esposizione permanente delle opere dell’arista belga Ludwig Van Molle e alla Casa degli Artisti, spazio creativo e laboratorio di linguaggi visivi e contemporanei, nonché sede della Biblioteca comunale ‘Nepi’.

Il percorso si è concluso con la visita alla Chiesa di Santa Maria e San Ciriaco, custode di opere del Pagani. Elemento distintivo di questa edizione è stato il coinvolgimento dei ‘baby ciceroni’, studenti delle scuole primaria e secondaria, che hanno accolto e guidato i visitatori lungo l’intero itinerario, dietro coordinamento della docente Mircoli.