Altidona, se ne va un pezzo di storia ’Il vecchio forno’ chiude tra gli applausi

Dopo oltre trent’anni di attività, chiude il ‘Vecchio forno’ di Altidona, lasciando l’impronta della storia e della tradizione locale, valida come la più preziosa eredità da consegnare al tempo. Renzo Cuccù e Maria Rosati (conosciuta come Marcella) hanno avviato l’attività del forno 31 anni fa. Tanti i sacrifici da loro fatti e tanti gli aiuti che hanno ricevuto da amici mai dimenticati, simbolo di forza nel percorso che ha portato a grandi successi professionali, fondati sui rapporti umani. Accanto alla bontà delle prelibatezze nate dalle mani e dal cuore di Renzo e Marcella, c’è sempre stata l’attenzione per la gente, al punto che il pane veniva consegnato anche a domicilio nelle zone di periferia fino ad istaurare rapporti affettivi con i clienti divenuti ‘famiglia’ radicata nella storia delle tradizioni altidonesi. Dalla generazione di ieri fino a quella di oggi, tutti i bambini ricordano la pizzetta presa all’Antico Forno, prima di andare a scuola. Non solo, ma Renzo e Marcella sono stati e restano i custodi dell’antica tradizione sociale della città, legata a doppio filo al mestiere dei fornaciai, tanto da essere stati tra i primi fornai ad aver ‘impastato’ i biscotti tipici di Altidona, i ‘mattoncini dei fornaciai’. In nome del valore sociale che l’’Antico forno’ rappresenta, il sindaco Giuliana Porrà e l’amministrazione comunale, hanno organizzato una cerimonia per salutare Renzo e Marcella, a cui è stata donata una targa simbolo di riconoscenza e stima.

"Al ‘Vecchio forno’ – ha commentato il sindaco – va un ringraziamento doveroso e speciale, per aver contribuito con i suoi 31 anni di attività, a scrivere la storia di Altidona e soprattutto del borgo storico, dove il negozio è sempre stato custode della bellezza della tradizione mai scalfita dal passare inesorabile del tempo. Dedizione, impegno e senso di appartenenza, hanno fatto della professionalità di Renzo e Marcella, un punto di riferimento della storia di più generazioni. Di questo sono grata a nome personale e della comunità di Altidona". Alla cerimonia i fornitori, clienti di sempre, familiari, fino all’ex sindaco Enrico Lanciotti, il cui papà, sindaco anche lui, unì in matrimonio Renzo e Marcella. "Il nostro sogno – hanno detto i festeggiati – è insegnare il nostro mestiere a chi volesse scrivere ancora pagine di storia con l’Antico forno".

Paola Pieragostini