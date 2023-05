Altidona si prepara al primo Consiglio: ecco chi ne farà parte

Chiuse le elezioni con la riconferma del sindaco Giuliano Porrà ad Altidona si delinea la composizione del nuovo Consiglio comunale. Altidona censisce 3600 abitanti, e nel rispetto della legge che governa le amministrazioni comunali sulla base della densità di residenza, il Comune è chiamato ad avere un Consiglio comunale composto da 12 consiglieri più il sindaco. Il nuovo Consiglio sarà quindi composto da otto consiglieri di maggioranza e quattro di minoranza. Secondo le preferenze espresse dagli elettori, dalla lista vincente ‘Altidona di tutti’ a sedere sui banchi della maggioranza, saranno: Manola Giuliani che ha ottenuto 158 preferenze, Marco Tirabassi con 144, Ferdinando Alesiani 116, Valeria Pallotti 107, Cinzia Mora 78, Marco Medori 68, Antonio Smiriglia 64, Marco Morgera 62 di maggioranza. I quattro consiglieri di minoranza provenienti dalla lista ‘Insieme per il paese’ sono: il candidato sindaco non eletto (che entra di diritto) Giacinto Gabrielli, unitamente ai candidati più votati: Marta Pierantozzi che ha ottenuto 9 preferenze, Massimo Matoffi 5, Donatella D’Angelo 3. A questa proiezione seguirà la convalida degli eletti per accertarne la compatibilità. Paola Pieragostini