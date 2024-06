Altini: "Stiamo proseguendo il lavoro"

"Per noi non cambia nulla continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi". Sono le prima parole del riconfermato sindaco di Falerone Armando Altini, che in piena continuità con il suo mandato, in questi giorni sta continuando a seguire le pratiche della ricostruzione e di altri lavori di manutenzione. Nel frattempo sono state fissate due date: oggi alle 18,30 festa della vittoria elettorale al parco di San Paolo per incontrare la cittadinanza e cerimonia d’insediamento del nuovo Consiglio comunale fissato al 25 giugno. "Per noi non cambia praticamente nulla – esordisce Altini - stiamo seguendo le pratiche in essere stando particolarmente attenti alle tempistiche alle scadenze, alla burocrazia che purtroppo estenuante ma ci sono tanti finanziamenti in ballo che vogliano portare a compimento. Poi ci sono le opere di manutenzione. Faccio un esempio su tutti, in questi giorni mi sono giunte voci che alcuni residenti avevano lamentato lo scalino che si è creato lungo la strada statale Faleriense a Piane a seguito dell’intervento di asfaltatura. L’intervento non è completato, la ditta ha effettuato il basamento che necessità di un assestamento fra qualche giorno verrà effettuato il secondo strato che consentirà di avere un manto perfetto, sicuro e soprattutto a livello con il margine delle strade laterali e dei marciapiedi. Effettuare l’asfaltatura in un solo intervento avrebbe prodotto irregolarità che potevano essere più alte o più basse dell’argine stesso. L’operazione sarà completata a giorni. Inoltre stiamo portando avanti i programmi culturali e sociali, avremo una stagione culturale al Teatro Romano di assoluto valore e sono arrivate prenotazioni anche da fuori regione".

Comunque a breve tempo ci sarà l’insediamento e l’assegnazione delle deleghe. "Dovremo incontraci a giorni per stabilire deleghe e incarichi – conclude Altini – terremo conto delle disponibilità delle persone e delle preferenze che la popolazione ci ha indicato. Tutti però dovranno lavorare per assolvere alle funzioni della macchina amministrativa". Il nuovo Consiglio comunale sarà costituito dal sindaco Armando Altini appoggiato dai membri della sua lista: Eleonora Concetti, Valerio Cosimi, Taino Felici, Pisana Liberati, Francesco Pierfederici, Benito Quintili, Maria Teresa Quintozzi ed Enrico Vittori. Per la lista ‘Rinascita’, Giulio Celi insieme a Andrea Giacinti, Tonino Galli e Lorenzo Tronelli.

Alessio Carassai