Altini: "Via Brodolini, marciapiede a destra La scelta meno invasiva"

"Il marciapiede in via Brodolini verrà realizzato nel tratto destro della strada a partire da via dell’Anfiteatro e fino a Villa Emilia". Queste le parole del sindaco di Falerone Armando Altini (nella foto) in riferimento alle discussioni che si sono verificate con alcuni residenti della zona e legate ai lavori sulle strade. "Dopo un sopralluogo con i tecnici della Provincia di Fermo – spiega Altini – è stata fatta questa scelta perché ritenuta meno invasiva, infatti, sul lato sinistro sarebbe stato necessario demolire parzialmente tre recinzioni e tagliare diversi alberi, inoltre sul lato scelto è già presente l’impianto di illuminazione". Scelte motivate dall’amministrazione. "Per tale intervento è stato richiesto il parere della Soprintendenza e del Commissario straordinario sisma. Essendo fondi Pnrr le scadenze imposteci erano strettissime ed il mancato rispetto avrebbe determinato la perdita del finanziamento. Subito dopo la petizione del ottobre 2022 da parte di alcuni proprietari del primo tratto di via Brodolini, è stata convocata un’assemblea pubblica che si è tenuta il 18 del mese al fine di spiegare a tutti i cittadini il progetto relativo alla realizzazione dei tre nuovi marciapiedi, ivi inclusi la fascia di terreno che si andava a richiedere, i compensi, il costo del frazionamento. Alla predetta assemblea purtroppo molti sottoscrittori della petizione non erano presenti. Le aree oggetto di intervento verranno acquisite dal Comune in base al pertinente valore urbanistico. La Provincia ha autorizzato un attraversamento pedonale rialzato che consentirà maggiore sicurezza. Al momento nel primo tratto di via Brodolini non verrà realizzato il marciapiede con la nuova rete di pubblica illuminazione e regimentazione delle acque come previsto dal progetto. Nella speranza che i predetti proprietari rivedano la loro posizione in tempi molto stretti".

a. c.