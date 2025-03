Altra esclusiva regionale per il teatro Alaleona . Va in scena ’La ferocia’

Ancora un’esclusiva regionale per il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che oggi 15 marzo ospiterà alle 21 all’interno della programmazione della stazione di prosa sarà in scena ‘La Ferocia’ con Francesca Mazza e Leonardo Capuano. L’opera tratta dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia per la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, racconta la storia di Vittorio Salvemini che è venuto dal nulla e, come da copione, vuole tutto. Costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni ‘70 in poi ha inanellato una serie di successi professionali che l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul. Solo le contraddizioni di qualunque ascesa sfrenata riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A queste è legata la morte della figlia Clara, trovata nuda e ricoperta di sangue sulla provinciale che collega Bari a Taranto. Lo spettacolo vincitore nel 2015 del ‘Premio Strega’ e del ‘Premio Mondello’, mette in scena il trionfo e la rovina della rabbia cieca dell’occidente. "Nel pensare la regia dello spettacolo – raccontano Michele Altamura e Gabriele Paolocà - abbiamo scelto di mettere al centro, nella sua assordante assenza, il corpo di Clara, chiuso nello sguardo di tutti quelli che hanno creduto di poterlo possedere. Intorno, l’abissale e cruenta vanità del potere rappresentata dagli altri membri della famiglia e da tutti coloro che sono coinvolti nei loro affari. A fare da contraltare un figliastro tornato come un Oreste contemporaneo a gridare vendetta e un giornalista ossessionato da una frenetica fame di verità e da un amore sconfinato per la terra in cui è nato. Con ‘La Ferocia’ ci concediamo la possibilità di raccontare il Sud non come un’eccezione ma come la regola".