Altra sala del commiato per Montegranaro: stavolta al cimitero

Con il completamento della Sala del Commiato nel civico cimitero, a ridosso dell’ingresso nella parte monumentale, in città diventano due (insieme a quella realizzata al piano terra dell’ospedale cittadino) i luoghi in cui è possibile rendere omaggio e vegliare i cari defunti prima del rito funebre. La Sala del commiato al camposanto è stata realizzata sfruttando una costruzione che inizialmente era l’abitazione del custode e che è rimasta chiusa da 25-30 anni. L’amministrazione ha voluto far sistemare le stanze al piano terra "che abbiamo destinato sia a questo scopo, sia a servizi igienico sanitari che ora sono a disposizione di quanti frequentano il camposanto" spiega il sindaco Endrio Ubaldi. Con una precisazione: "La Sala del Commiato è pronta e arredata all’uopo ma, in attesa delle necessarie autorizzazioni sanitarie, è possibile intanto concederne l’utilizzo come sala in cui depositare le bare che attendono di essere trasferite al crematorio". Un ringraziamento, il sindaco Ubaldi, lo rivolge al consigliere comunale Francesco Marsili "che ha la delega ai servizi cimiteriali e che ha seguito tutto l’iter procedurale per ottenere le necessarie autorizzazioni per eseguire i lavori, in particolare per quelle chieste e rilasciate dalla Soprintendenza che hanno richiesto tempi piuttosto lunghi". Oltre alla novità di questo nuovo servizio messo a disposizione della comunità locale, Ubaldi ricorda che, in vista dell’arrivo del mese dedicato ai cari defunti, erano stati programmati e sono stati ultimati con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato una porzione di costruzione della parte nuova del cimitero. "In questo caso, i lavori sono stati seguiti dall’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati" conclude Ubaldi,