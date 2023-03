Altri fondi post sisma per la Monti-Mare

Una buona notizia è stata annunciata dal Commissario alla ricostruzione post sisma, il senatore Guido Castelli, in favore del miglioramento delle rete viaria montana, con particolare riferimento alla realizzazione della strada a scorrimento veloce Monti – Mare che collegherà Amandola a Servigliano. Il primo a capire il valore strategico di una viabilità più qualificata per le aree montane, anche per riattivare i circuiti economici e turisti e facilitare la ripresa post sisma era stato il Commissario Giovanni Legnini, che aveva predisposto già alcuni interventi. Un percorso seguito e anzi potenziato dall’attuale commissario Guido Castelli che ha annunciato il pacchetto di finanziamenti: per la strada a scorrimento veloce che collegherà Amandola a Servigliano sono stati investiti 88 milioni di euro, divisi in quattro stralci. A cui si aggiungono: 26 milioni per la Comunanza - Amandola e 80 milioni per la Sarnano-Amandola.

"Non possiamo che esprimere grande apprezzamento per l’ulteriore finanziamento segno dell’interesse per i territori montani – commenta Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola –. Notizia che si aggiunge alle ultime novità in materia di mantenimento delle scuole e conferma dell’attività di ricostruzione da parte del Commissario Castelli, che conferma il suo grande e continuo impegno per le aree del cratere. Opera portata avanti precedentemente anche dall’ex onorevole Mauro Lucentini che con grande impegno, aveva ripreso il progetto che Amandola da anni stava spingendo".

Stando a un crono programma che era stato stilato a ottobre 2022, terminate le pratiche per le gare di appalto, i lavori della Monti - Mare sarebbero dovuti iniziare a primavera 2023, quindi oramai si tratta solo di fissare l’avvio del cantiere, poi sarebbero stati necessari alla ditta 898 giorni per concludere l’intervento.

Alessio Carassai